В Цахкунке пройдет Международный день лаваша

В селе Цахкунк Гегаркуникской области, по инициативе и при финансировании Фонда “Век”, при сотрудничестве с областной администрацией Гегаркуника и Фондом “Фестиваль Арени” в начале августа 2020 года состоится мероприятие “Международный день лаваша”, которое станет ежегодно проводимым традиционным фестивалем с различными содержательными программами.

Об этом Арменпресс во время встречи у губернатора Гегаркуника Гнела Саносяна сообщили представитель Фонда “Век”, директор ООО “Гостевой дом Цахкунка” Юра Саркисян и директор Фонда “Фестиваль Арени”, соучредитель компании “Эвентара” Нуне Манукян. “Чтобы мероприятие достигло своей основной цели, и было проведено на высоком уровне, при активном участии всемирно известных музыкальных групп, а также иностранных туристов, мы уже с этого момента начинаем подготовительные работы. Мы развернули активное сотрудничество с международными туроператорами. Также будет обеспечено участие производителей области и продажа собственной продукции. Мероприятие “Международный день лаваша” станет традиционным и весьма содержательным. Это условно можно назвать событийным туризмом, когда фестиваль привлекает к себе внимание людей и организаций разных стран мира. Для организации фестиваля на высоком уровне нам необходимо сотрудничество с областной администрацией Гегаркуника”, - отметили Юра Саркисян и Нуне Манукян. Основным спонсором мероприятия будет Фонд “Век”, а реализующей стороной выступает Фонд “Фестиваль Арени” в качестве структуры, имеющей опыт организации и проведения таких авторитетных мероприятий.

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, приветствовал представленную инициативу, подчеркнув необходимость организации и проведения фестивалей или мероприятий международного значения, и зафиксированные в прошлом году достижения. В прошлом году мы достигли видимых результатов благодаря организации и проведению фестивалей рыбы, конского щавеля, тондира и других. Мы сделаем их традиционными, чтобы сделать нашу область узнаваемой, способствовать развитию экономики, обеспечить свое место на карте международного туризма. Мы не только примем участие в фестивале, но и окажем широкую поддержку и сотрудничество. В ближайшее время в Цахкунке мы организуем очередную встречу, на месте обсудим различные организационные вопросы. Мы готовы внедрить наши возможности, силы и энергию, чтобы претворить в жизнь эту интересную и полезную инициативу, сделать ее более содержательной и эффективной”, - отметил губернатор Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян