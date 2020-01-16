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Никол Пашинян новоизбранному премьер-министру Мальты направил поздравительное послание

Никол Пашинян новоизбранному премьер-министру Мальты направил поздравительное послание

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Мальты Роберту Абеле в связи с его избранием на пост премьер-министра Мальты. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В послании, в частности, говорится: “Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Мальта. Желаю новых успехов в Вашей ответственной миссии, направленной на процветание и процветание дружественной Мальтийской Республики.

Армения придает большое значение дальнейшему укреплению и углублению дружественных связей с Мальтой в самых разных сферах. Я уверен, что в течение Вашего пребывания на посту, благодаря нашим совместным усилиям повестка двустороннего сотрудничества дополнится новыми программами и инициативами на благо наших народов”.




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