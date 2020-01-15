Формируется рабочая группа по открытию исторического пласта под площадью Республики

Есть воля, есть идея. Исторический пласта под площадью Республики в Ереване должен быть открыт.

Такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института археологии и этнографии НАН Армении Павел Аветисян, касаясь замечаний о том, что там нет ничего ценного.

“Эти замечания мне непонятны. Там сохранилась наша история, и ее открытие с точки зрения сохранения, представления, популяризации, передачи поколениям очень важно. Есть воля, есть идея, почему это не сделать?”, - сказал Павел Аветисян. Вопрос в том, как это сделать. Павел Аветисян отметил, что площадь Республики в ее нынешнем виде является очень важной культурной, архитектурной ценностью. Если запланированы какие-то работы, то они должны быть сделаны так, чтобы вид площади никоим образом не был нарушен.

“Это означает, что мы должны найти способы открыть все то, что имеет историческую ценность, но это не должно испортить внешний вид площади. Кроме того, работы нужно организовать так, чтобы крупный транспортный узел площади продолжал бы действовать”, - сказал Павел Аветисян.

Он отметил, что мы имеем дело с городской площадью Еревана, сформировавшейся после 1830-х годов. Сохранились подвальные части зданий того времени.

“Для меня очень важно, чтобы подобная инициатива стала бы прецедентом. В Ереване пока еще есть ряд территорий, свидетельствующих о разных периодах его истории: это городские кварталы Кармир блура, Далма, Конд, Площадь Республики и т. д. Нужно разработать концепцию, чтобы все историко-культурное наследие было адаптировано к сегодняшнему Еревану и стало частью нашей повседневной жизни”, - добавил Павел Аветисян.

Он сообщил, что есть поручение министра образования, науки, культуры и спорта РА, чтобы была сформирована рабочая группа по вопросу открытия исторического пласта площади Республики. В рабочую группу должны войти все возможные специалисты, занимающиеся этим вопросом, представители гражданского общества, культурологи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что в этом году начнутся работы по открытию исторического пласта старого Еревана, находящегося под Площадью Республики, и его превращению в музейный участок.