Роухани назвал чепухой информацию о том, что Иран стремится получить ядерное оружие

Президент Ирана Хасан Роухани назвал чепухой заявления о том, что Тегеран якобы стремится заполучить ядерное оружие. Соответствующее заявление он сделал в среду.

"То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой", - сказал президент. Его выступление транслировало иранское государственное телевидение.

Роухани также высказал сомнения в перспективности предложения британского премьера Бориса Джонсона заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе на "сделку Трампа",

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не знаю, как премьер Джонсон думает это сделать. Он говорит избавиться от СВПД и вместо него реализовать "план Трампа". Но что же делал [президент США Дональд] Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения?" - цитирует Роухани в среду агентство ISNA.