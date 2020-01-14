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Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США

Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США

Москва готова содействовать началу диалога между Вашингтоном и Тегераном, если стороны будут в этом заинтересованы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Призываем США и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог, - сказал глава дипведомства. - Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности". "[Мы] сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес", - подчеркнул он.

При этом Лавров отметил, что Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США, кроме того, Москва против эскалации в районе Персидского залива, с какой бы стороны та ни исходила.

Лавров назвал убийство Сулеймани выходящим за все правовые и человеческие рамки.

 




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