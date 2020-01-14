Министр ожидает, как минимум, 7,5% экономического роста

По итогам 2019 года экономический рост в Армении составит не менее 7,5%.

Как передает Арменпресс, об этом на созванной пресс-конференции сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Мы начали очень хороший год, потому что он построен на очень хорошей базе 2019-го. По данным за 11 месяцев прошлого года, показатель экономической активности составил 7,5%. Ведущее значение имеет рост промышленности. Услуги выросли почти на 15%. Рост объема промышленной продукции за 11 месяцев составил 9,3%. Внутренний торговый оборот увеличился на 9,2%, строительство - на 4,5%, а экспорт - на 9%. Это означает, что, несмотря на то, что показатели годового валового внутреннего продукта пока не обобщены, мы уже можем сказать, что у нас будет как минимум 7,5% экономического роста”, - сказал Хачатрян.

В результате, в подведении итогов работ за последние 1,5 года он посчитал это чрезвычайно важным достижением.