Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Партия “Гражданский договор” проводит заседание правления партии

Партия “Гражданский договор” проводит заседание правления партии

В офисе партии “Гражданский договор” в Ереване проходит заседание правления партии. Как сообщает Арменпресс, в заседании принимает участие также премьер-министр Армении, член правления партии Никол Пашинян.

Подробностей в связи с повесткой заседаний не сообщается.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации