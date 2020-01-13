Партия “Гражданский договор” проводит заседание правления партии

В офисе партии “Гражданский договор” в Ереване проходит заседание правления партии. Как сообщает Арменпресс, в заседании принимает участие также премьер-министр Армении, член правления партии Никол Пашинян.

Подробностей в связи с повесткой заседаний не сообщается.