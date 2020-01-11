The Travel рекомендует любителям путешествий посетить «Зорац карер»

Сайт The Travel предлагает читателям интересные направления путешествий. Сайт определил 20 достопримечательностей по всему миру, которые, по данным сайта, древнее Стоунхенджа. Автор статьи не обошел вниманием и «Зорац карер» —историко-культурный заповедник Армении.

Как передает Арменпресс, автор статьи отметил, что древние мегалиты встречаются довольно часто, но зазубренные края камней Зораца делают его гораздо более реальным. Великолепные летние пейзажи Армении делают такие места еще более привлекательными, что следует учесть при планировании поездки.

Естественно-историческая и неправительственная организация «Бнорран», Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения, которые на протяжении многих лет имелипротивоположные взгляды на Караунджский историко-культурный заповедник, подписали соглашение, в котором было решено объединить силы и выяснить, является ли Караундж обсерваторией, средой обитания или древним поселением, имеющим статус гробницы.

Караундж (ЗорацКарер, Карениш) - доисторическая мегалитическая структура. Это историко-культурный заповедник под названием ЗорацКарер и особая охраняемая территория государства. Ряд ученых и исследователей утверждают, что мегалитическая структура является обсерваторией. Некоторые научные и любительские круги отрицают вариант обсерватории и утверждают, что это гробница.

Противоречивые мнения и утверждения о названии и значении мегалитической структуры часто превращаются в споры не только между научными, но и общественными кругами.