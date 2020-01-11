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В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий

В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий

На боевых позициях, дислоцированных  в направлении  общиныБеркаберТавушской  области, снайперским выстрелом Вооруженных сил Азербайджана ранен  военнослужащий Вооруженных сил РА, рядовой  Артур Арзуманян.

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

«Сегодня, примерно в 12:25 часов, на  боевых позициях, дислоцированных  в направлении  общины Беркабер Тавушской  области, снайперским выстрелом Вооруженных сил Азербайджана ранен  военнослужащий Вооруженных сил РА, рядовой  Артур Арзуманян. Вся ответственность за дальнейшие действия лежит на азербайджанской стороне», - сказал Ованнисян.

 




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