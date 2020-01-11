В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий

На боевых позициях, дислоцированных в направлении общиныБеркаберТавушской области, снайперским выстрелом Вооруженных сил Азербайджана ранен военнослужащий Вооруженных сил РА, рядовой Артур Арзуманян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны РА Арцрун Ованнисян.

«Сегодня, примерно в 12:25 часов, на боевых позициях, дислоцированных в направлении общины Беркабер Тавушской области, снайперским выстрелом Вооруженных сил Азербайджана ранен военнослужащий Вооруженных сил РА, рядовой Артур Арзуманян. Вся ответственность за дальнейшие действия лежит на азербайджанской стороне», - сказал Ованнисян.