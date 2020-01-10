Брэд Питт заявил, что не будет сниматься в продолжении "Одиннадцати друзей Оушена", выступая на церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США, сообщает Independent.

"Мои цели в жизни сейчас очень простые. Быть счастливым, здоровым и стараться не оказываться в такой финансовой ситуации, когда мне придется сниматься в "Четырнадцати друзьях Оушена", - пошутил актер.

Он получил премию Национального совета кинокритиков за роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде…", в котором сыграл дублера главного героя,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Брэд Питт снимался в "Одиннадцати друзьях Оушена" (2001) и двух его сиквелах у режиссера Стивена Соденберга.

Последнее время актер стал более избирательно подходить к выбору ролей и больше времени уделять продюсерским проектам.