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Завершено предварительное следствие по делу Сержа Саркисяна

Завершено предварительное следствие по делу Сержа Саркисяна

Специальная следственная служба завершила предварительное следствие по делу третьего президента Армении Сержа Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, эту информацию подтвердили в Специальной следственной службе Армении.

“Орган, осуществляющий производство, доказательства, приобретенные по уголовному делу, посчитал достаточными для составления обвинительного заключения по уголовному делу и направления дела в суд, о чем было сообщено обвиняемым и их защитникам. Материалы дела были предоставлены последним для ознакомления”, - сказали в ССС.

По уголовному делу проходят еще 4 обвиняемых, в том числе и владелец компании “Флеш” Барсег Бегларян.

4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саркисяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Согласно сообщению ССС, Саркисян, занимая пост президента Армении, используя свое должностное положение, в 2013 году путем растраты государственных средств группой должностных лиц организовал хищение денег в особо крупных размерах (489.160.310 драмов).




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