Завершено предварительное следствие по делу Сержа Саркисяна

Специальная следственная служба завершила предварительное следствие по делу третьего президента Армении Сержа Саркисяна.

Как сообщает Арменпресс, эту информацию подтвердили в Специальной следственной службе Армении.

“Орган, осуществляющий производство, доказательства, приобретенные по уголовному делу, посчитал достаточными для составления обвинительного заключения по уголовному делу и направления дела в суд, о чем было сообщено обвиняемым и их защитникам. Материалы дела были предоставлены последним для ознакомления”, - сказали в ССС.

По уголовному делу проходят еще 4 обвиняемых, в том числе и владелец компании “Флеш” Барсег Бегларян.

4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саркисяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Согласно сообщению ССС, Саркисян, занимая пост президента Армении, используя свое должностное положение, в 2013 году путем растраты государственных средств группой должностных лиц организовал хищение денег в особо крупных размерах (489.160.310 драмов).