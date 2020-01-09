Правительство увеличивает пособие на рождение первого и второго ребенка на 300 тысяч драмов

С целью улучшения демографической ситуации в Армении повышаются единовременные пособия при рождении ребенка и размер пособий по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет. Как передает Арменпресс, решения об этом были приняты на заседании правительства Армении 9 января.

Согласно действующим ранее правопорядкам, размер единовременного пособия при рождении ребенка был дифференцирован, в частности, размер пособия при рождении первого ребенка составлял 50 тысяч драмов, при рождении второго - 150 тысяч драмов.

Согласно новому порядку, размер единовременного пособия, назначаемого в связи с рождением первого и второго ребенка, родившегося 1 июля и после этого, установить в 300 тысяч драмов.

Согласно другому проекту, Министерство труда и социальных вопросов РА предлагает увеличить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет, предусмотренного Законом РА “О государственных пособиях” от 18 тысяч драмов до 26 тысяч 500 драмов.

Это урегулирование также вступит в силу с 1 июля 2020 года и распространится на всех граждан, являющихся бенефициарами на тот момент.

Предусматривается закрепить право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет лицам, проживающим в сельских общинах, независимо от работы матери, при этом в случае работы пособие удвоится.

На эти программы, в общей сложности, будет выделено более 4 млрд 786 млн драмов.