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На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы лайнера в Иране

На Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского авиалайнера компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран). Как передает Арменпресс, об этом сообщил Офис президента.

Указом подразумевается 9 января на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также постановляется отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

 




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БелТА

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