В Киеве уточнили данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

82 гражданина Ирана погибли при крушении Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3", - написал он в твиттере.

Таким образом Пристайко подтвердил информацию об 11 погибших гражданах Украины в результате авиакатастрофы в Иране,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Украинские власти продолжают расследование, добавил он.

Как сообщалось, самолет Boeing-737, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.