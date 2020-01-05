Мы не можем быть втянуты в антииранские или антиамериканские действия — Пашинян

Министры иностранных дел Армении и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в регионе.

КакпередаетАрменпресс,об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении НиколПашинян.

«Министры обсудили ситуацию в регионе, и глава МИД Армении выразил соболезнования правительству Ирана и народу —в связи с ситуацией, приведшей к гибелилюдей. Вы знаете, что Иран является для нас дружественной страной, Соединенные Штаты - также дружественная страна для нас, и в этой ситуации, конечно, мы не можем быть втянуты в антииранские действия, мы не можем также быть втянуты в антиамериканские действия. И наша позиция заключается в том, чтобы наши партнеры в Иране и Соединенных Штатах воздержались от шагов, которые ухудшат и без того напряженную ситуацию в нашем регионе и в международных отношениях», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что соответствующим структурам Армении были даны все инструкции, чтобы внимательно следить за ситуацией и держать руку на пульсе. Он отметил, что все необходимые шаги были предприняты, работа ведется.

«Понимаете, что эта работа содержит разные нюансы, и я не думаю, что нам нужно вдаваться во все детали. Правительство и компетентные государственные чиновники находятся на связи 24 часа в сутки, и при необходимости мы также встречаемся, беседуем, обсуждаем».

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