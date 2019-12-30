Экономические реформы станут ощутимее: министр экономики подвел итоги уходящего года

Министр экономики РА Тигран Хачатрян уверяет, что в 2020 году экономические реформы станут ощутимее, а их результаты – заметнее.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал в видеоролике, опубликованном на официальной странице правительства Армении в Facebook.

“2020 год встречаем с уверенностью, что бизнес действует в условиях свободной, беспристрастной конкуренции и равенства. Это необратимая гарантия развития предпринимательства в новой Армении, где каждый человек, имеющий бизнес-планы, имеет возможность свободно реализовать свои идеи”, - отметил министр.

Тигран Хачатрян коснулся и улучшения оценки экономики Армении со стороны ряда авторитетных международных организаций, отметив, что этот оптимистический сигнал передается частному сектору.

“Доказательством этого является экономический рост, превышающий 7% в год, который является лидирующим показателем среди стран-членов Евразийского экономического союза. В этом году мы зарегистрировали значительный рост объема содействия правительства бизнес - программам по самым разным направлениям, в результате были созданы новые производства или расширены прежние”, - подчеркнул Хачатрян.

Министр добавил, что в 2020 году в центре внимания будут и самозанятые хозяйства.