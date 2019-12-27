Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
10:26, 27 Декабрь, 2019
Семь человек погибли и восемь пропали без вести в колумбийской провинции Толима в результате разлива реки, сообщает радио Caracol со ссылкой на местные власти.
Причиной трагедии стал разлив притока реки Амойя в городе Чапарраль. Три дома были снесены потоком воды, затоплен медицинский пункт, разрушена школа и частично - церковь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Среди пропавших без вести числится новорожденный ребенок.
На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники мэрии.