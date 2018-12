Իսպանացիները զանգվածայնորեն լրիվ մերկացել են ու դիակներ ձեւացել կենդանիներին խղճալու պատճառով

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Տասնյակ իսպանացիներ են մերկացել Բարսելոնայի բանուկ հրապարակում՝ ի նշան բողոքի նորաձեւության բրենդների արտադրանքի կազմում մորթու եւ կաշվի օգտագործման դեմ: Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրեսը» , այս մասին հաղորդել Է The Independent-ը:Ֆլեշմոբի ժամանակ, որն անցել Է դեկտեմբերի 16-ին Կատալունյա հրապարակում, ակտիվիստները ոտքից գլուխ մերկացել են եւ իրենց մարմինները ծածկել արհեստական արյամբ: Գործողության վայրից լուսանկարներում երեւում Է, թե ինչպես են մարդիկ անշարժ պառկած ասֆալտին՝ պատկերելով սատկող կենդանիների: Բողոքող աղջիկներից մեկը նստած Է կենդանու մորթու վրա՝ «Որքա՞ն կյանք Է պահանջվում մեկ վերարկուի համար» պլակատով:Բողոքի ակցիան կազմակերպել Է Anima Naturalis միջազգային ոչ առեւտրային կազմակերպությունը, որն Իսպանիայում եւ Լատինական Ամերիկայում պաշտպանում Է կենդանիների իրավունքները:PETA (People for the Ethical Treatment of Animals —«Մարդիկ հանուն կենդանիների նկատմամբ բարոյական վերաբերունքի») կազմակերպության տվյալներով՝ ամբողջ աշխարհում վաճառվող մորթու ավելի քան 85 տոկոսն ստացվում Է ֆերմերական տնտեսություններից, որտեղ աղվեսներին, ջրաքիսներին եւ այլ կենդաիների ցմահ փակում են վանդակներում՝ նախքան սպանելն ու մորթի հանելը: