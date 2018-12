Испанцы массово разделись догола и притворились трупами из жалости к животным

Десятки испанцев разделись на оживленной площади Барселоны в знак протеста против использования меха и кожи в составе продукции модных брендов. Об этом сообщает The Independent.

Во время флешмоба, который прошел на площади Каталунья в воскресенье, 16 декабря, активисты разделись догола и покрыли свои тела искусственной кровью. На фотографиях с места действия видно, как люди лежат неподвижно на асфальте, изображая умирающих животных. Одна из протестующих девушек сидит на шкуре животного с плакатом «Сколько жизней требуется на одно пальто?».

Акция протеста организована международной некоммерческой организацией Anima Naturalis, защищающей права животных в Испании и Латинской Америке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По данным организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — «Люди за этичное отношение к животным»), более 85 процентов продаваемого по всему миру меха поступает с фермерских хозяйств, где лис, норок и других животных пожизненно запирают в клетках, прежде чем убить и снять шкуру.