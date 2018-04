ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան հրթիռային հարվածներ սկսեցին Սիրիայի դեմ. սիրիական կողմում կորուստներ չկան

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան ապրիլի 14-ի վաղ առավոտյան Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություն են սկսել՝ այդ երկրին հրթիռային հարվածներ հասցնելով: Ռազմական գործողության սկսման պատճառ է դարձել ապրիլի 7-ին Դումա քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպը, որտեղ համաձայն որոշ տեղեկությունների, կիրառվել է քիմիական զենք:

Հարվածների հետևանքով սիրիական կողմում զոհեր չեն գրանցվել: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով ՏԱՍՍ գործակալությունը, այս մասին ասվում է սիրիական բանակի հրամանատարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ:

«Սիրիական տարածքի վրա իրականացված հարվածներից կորուստը սահմանափակվում է միայն նյութական վնասներով»,- ասվում է հայտարարության մեջ:

Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Դամասկոսից արևելք գտնվող Դումեյր օդանավակայանի վրա 12 հրթիռ է արձակվել, որոնք բոլորն էլ կործանվել են Սիրիայի հակաօդային պաշտպանական համակարգերի միջոցով:

Հայտնի է, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը ժամանել է Դամասկոսում իր նստավայր:

Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից հարվածների հասցնումը համաչափ է անվանել: Դանիան ևս հայտարարել է, որ սատարում է իր գործընկերների գործողություններին: Դանիայի արտգործնախարար Անդերս Սամուելսենը նշել է, որ քիմիական զենքի կիրառումը պետք է իր հետևանքներն ունենա:

Թուրքիայի ԱԳՆ-ից էլ հայտնել են, որ բավարարված են ԱՄՆ և նրա դաշնակիցների գործողություններով:

Գործողություններին իրենց աջակցությունն են ցուցաբերել նաև Չեխիան, Նոր Զելանդիան:

Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0