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Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара


Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.

Ракетный удар по Сирии, нанесенный в субботу утром США, Великобританией и Францией, не привел к человеческим жертвам.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении командования сирийской армии, которое цитирует агентство SANA.

"Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", - говорится в заявлении.

Аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты ПВО Сирии, рассказали в Минобороны РФ.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в свою резиденцию в Дамаске. Как сообщает Арменпресс, об этом передает  передает ТАСС.

Нидерланды назвали пропорциональным удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

"Для международного сообщества это неприемлемо, поэтому мы с пониманием относимся к действиям США, Великобритании и Франции, которые являются пропорциональными и хорошо продуманными в данных условиях", - написал премьер-министр Марк Рютте в Facebook.

Дания поддержала действия своих западных союзников. 

"Трагическая картина, которую мы наблюдали после химической атаки в Думе в прошлую субботу, ярко подчеркивает глубокое презрение режима Асада к человеческим жизням. Подобные действия должны иметь последствия. Неприемлемо то, что Россия во вторник вновь помешала Совету Безопасности исполнить свои обязанности в отношении Сирии, поэтому Дания безоговорочно поддерживает тот ответ на злодеяния сирийского режима, который дали наши союзники", - отметил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

В МИД Турции заявили, что Анкара удовлетворена операцией США и их союзников.




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