Сирийская армия заявила об отсутствии жертв в результате ракетного удара

Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Поводом для нанесения удара стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.

Ракетный удар по Сирии, нанесенный в субботу утром США, Великобританией и Францией, не привел к человеческим жертвам.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении командования сирийской армии, которое цитирует агентство SANA.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

"Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", - говорится в заявлении.

Аэродром Думейр на востоке от Дамаска был атакован 12 ракетами, все они были сбиты ПВО Сирии, рассказали в Минобороны РФ.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в свою резиденцию в Дамаске. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

Нидерланды назвали пропорциональным удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

"Для международного сообщества это неприемлемо, поэтому мы с пониманием относимся к действиям США, Великобритании и Франции, которые являются пропорциональными и хорошо продуманными в данных условиях", - написал премьер-министр Марк Рютте в Facebook.

Дания поддержала действия своих западных союзников.

"Трагическая картина, которую мы наблюдали после химической атаки в Думе в прошлую субботу, ярко подчеркивает глубокое презрение режима Асада к человеческим жизням. Подобные действия должны иметь последствия. Неприемлемо то, что Россия во вторник вновь помешала Совету Безопасности исполнить свои обязанности в отношении Сирии, поэтому Дания безоговорочно поддерживает тот ответ на злодеяния сирийского режима, который дали наши союзники", - отметил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен.

В МИД Турции заявили, что Анкара удовлетворена операцией США и их союзников.