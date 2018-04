Ավազաբլուրները` շարժման մեջ. NASA-ն հրապարակել Է Մարսի նոր լուսանկարը

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Փասադենայում NASA-ի Հրթիռային շարժման լաբորատորիան (JPL) հրապարակել Է Մարսի լանդշաֆթի նոր լուսանկարը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Նկարահանումն արվել Է Մարսի հետախուզական արբանյակի (MRO) կողմից: Լուսանկարում պատկերված Է մոլորակի ավազային ռելիեֆը, որը կազմավորվել Է երկարատեւ կլիմայական փոփոխությունների արդյունքում: Կադրում հայտնվել Է Lobo Vallis անվանումը կրող տեղանքը:

Լուսանկարում երեւում են ավազային լանդշաֆթի ալիքավոր գծերը: Ինչպես նշում են JPL-ի մասնագետները, քամու ներգործությամբ ավազաբլուրներն աստիճանաբար տեղաշարժվում են դեպի տեղանքի ավելի ցածր մասեր, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին:

Layers and complexities… Bright ripples line the topography of the Lobo Vallis region of #Mars.



