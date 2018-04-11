Дюны в движении: NASA опубликовало новую фотографию Марса
Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене опубликовала новую фотографию марсианского ландшафта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником (MRO). На фото запечатлен песчаный рельеф планеты, сформировавшийся в результате длительных климатических изменений.
В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. На снимке видны волнистые линии песчаного ландшафта. Как отмечают специалисты JPL, под воздействием ветра дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.
Layers and complexities… Bright ripples line the topography of the Lobo Vallis region of #Mars.— NASA JPL (@NASAJPL) 10 апреля 2018 г.
Full caption https://t.co/Lo8kyYRBlW pic.twitter.com/VHcItHsaCU