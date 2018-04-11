Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Дюны в движении: NASA опубликовало новую фотографию Марса


Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене опубликовала новую фотографию марсианского ландшафта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником (MRO). На фото запечатлен песчаный рельеф планеты, сформировавшийся в результате длительных климатических изменений.

В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. На снимке видны волнистые линии песчаного ландшафта. Как отмечают специалисты JPL, под воздействием ветра дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации