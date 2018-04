Дюны в движении: NASA опубликовало новую фотографию Марса

Лаборатория реактивного движения (JPL) NASA в Пасадене опубликовала новую фотографию марсианского ландшафта, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Снимок был сделан Марсианским разведывательным спутником (MRO). На фото запечатлен песчаный рельеф планеты, сформировавшийся в результате длительных климатических изменений.

В кадр попала местность под названием Lobo Vallis. На снимке видны волнистые линии песчаного ландшафта. Как отмечают специалисты JPL, под воздействием ветра дюны постепенно перемещаются в более низкие участки местности.

Layers and complexities… Bright ripples line the topography of the Lobo Vallis region of #Mars.



