Հայերի, ասորիների, սիրիացիների, եզդիների, քաղդեացիների կազմակերպությունները հայտարարություն են տարածել Ապրիլի 24-ի կապակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայերի, ասորիների, սիրիացիների, եզդիների, քաղդեացիների աշխարհի տարբեր երկրներում գործող կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ yazda.org կայքում հրապարակված կայքում նշված է. «ԱՄՆ նախագահի կողմից Հայոց ցեղասպանության առաջին պաշտոնական ճանաչման նախօրեին մենք՝ որպես հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ներկայացնում են հայերին, ասորիներին, սիրիացիներին, քաղդեացիներին, եզդիներին, հույներին և որպես զոհերի շահերը պաշտպանող կազմակերպություններ, նույնպես ցանկանում ենք ցեղասպանության ճանաչման մեր խոսքն արտահայտել։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը հայ մտավորականության և հայ համայնքի ղեկավարների սպանության օրն էր, հայ ժողովրդի դեմ նախաձեռնված ծրագրի օրը:

Այս օրը մեզ հիշեցնում են, որ ցեղասպանությունը ստեղծում է անպատժելիության մշակույթ և օրինականացնում այն դեպքերը, երբ արդարությունն արագ և ամբողջությամբ չի կիրարկվում: Այսօր Սինջարում անվտանգությունն ու ապահովությունը գերակա խնդիրներ են, քանի որ թուրքական օդուժը շարունակում է ռմբակոծել ասորիներով և եզդիներով բնակեցված գյուղերը: Անապահովությունն այժմ քրոնիկ հիվանդություն է, որը կանխում է Սինջարը վերակառուցելու և ԴԱԻՇ-ի կողմից իրականացված ցեղասպանության օրվանից ի վեր տեղահանված ավելի քան 300,000 մարդ վերադարձնելու քաղաքականությունը:

Ցեղասպանության հաջողված ծրագրերն այն ծրագրերն են, որոնք պատասխանատվության չեն ենթարկվում: Սրանք ծրագրեր են, որոնք տնկում են համայնքների բազմասերնդային բնաջնջման սերմեր: Մեր համայնքները վկան են, թե ինչպես է մարդկությունը սարսափելի հետևանքներ կրելով վճարում, երբ արդարություն չի պահանջվում:

Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, ԱՄՆ Կոնգրեսի ճանաչումից հետո, կարևոր իրադարձություն է, որի առթիվ մենք կոչ ենք անում լիարժեք, համապարփակ կերպով ճանաչել ցեղասպանության բոլոր ակտերը, որոնք նույնպես արժանի են ճանաչման»:

Հայտարարությունն ստորագրել են Yazda - Yazidi Global Organization (ԱՄՆ), The Zovighian Partnership (Լիբանան), Shams Humanitarian NGO (Հայաստան), Coalition for Genocide Response (Մեծ Բրիտանիա) և Emma Organization for Human Development Assyrian Policy Institute (ԱՄՆ) կազմակերպությունները։