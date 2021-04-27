Организации ассирийцев, сирийцев, езидов, халдеев выступили с совместным заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида

Организации армян, ассирийцев, сирийцев, езидов, халдеев в разных странах мира выступили с совместным заявлением по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс, в опубликованном на сайте yazda.org заявлении говорится:

«Накануне первого официального признания президентом США Геноцида армян мы как общественные организации, представляющие армян, ассирийцев, сирийсцев, халдеев, езидов, греков и как организации, выступающие в защиту жертв, хотим также заявить о признании.

24 апреля 1915 года был днем убийства интеллигенции и лидеров армянской общины, началом инициированной программы против армянского народа. В этот день мы должны помнить о людях, погибших в результате Геноцида. По оценкам, 1,5 миллиона армян были убиты.

Мы также должны помнить, что геноцид создает культуру безнаказанности, создавая благодатную почву для будущих злодеяний и преступлений против человечности. Когда справедливость не достигается быстро и полностью, создается прецедент. Это верно в отношении армян, как и в случаях других геноцидов, включая осуществленный “Исламским государством” геноцид против езидов, христиан и других.

“Исламское государство” продолжает осуществлять геноцид в Синджаре, безопасность людей под серьезной угрозой, поскольку турецкие ВВС продолжают бомбить деревни, населенные ассирийцами и езидами. Отсутствие безопасности в настоящее время является хроническим заболеванием, не дающим возможности инициировать политику восстановления Синджара и возвращения более 300 000 человек, перемещенных с начала геноцида. Езиды, христиане и другие религиозные меньшинства продолжают сталкиваться с угрозами дальнейших зверств и даже уничтожения общин. Наши общины являются свидетельством того, как человечество расплачивается с самыми суровыми последствиями, когда справедливость не востребована.

Признание Геноцида армян президентом США Джозефом Байденом вслед за Конгрессом США является важной вехой. По случаю этого мы призываем к полному и всеобъемлющему признанию всех актов геноцида, которые имеют равное значение. Однако на словах нельзя останавливаться. Совершенно необходимо, чтобы политика и действия по предотвращению геноцида и реагированию на него основывались на комплексных подходах, обеспечивающих подотчетность и справедливость для всех выживших, семей жертв и сообществ».

Заявление подписали следующие организации:

Yazda- Yazidi Global Organization (США)

The Zovighian Partnership (Ливан)

Shams Humanitarian NGO (Армения)

Coalition for Genocide Response (Соединенное Королевство)

Emma Organization for Human Development

Eyzidi Organization for Documentation (Ирак)

Hammurabi Human Rights Organization (Ирак)

Assyrian Policy Institute (США)

Masarat MCMD (Ирак)

Ghasin Al-Zaiton Organization (Ирак)