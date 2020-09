«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամն Արցախի համար հավաքել է ավելի քան 3.1 մլն դոլար

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» դրամահավաք–արշավի շրջանակում հավաքվել է ավելի քան 3.1 մլն ԱՄՆ դոլար: Նվիրատվությունները շարունակվում են:

«Արմենպրես»-ն այս մասին տեղեկացավ հիմնադրամի պաշտոնական կայքից։

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերություն կատարել ցանկացողների համար կան նաև բանկային տվյալներ՝ փոխանցումներ իրականացնելու նպատակով:

Դրամական փոխանցումների համար.

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ. ք Երևան, Վ. Սարգսյանի 6, 0010

հ/հ 103003240159 (AMD)

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

Եվրոյով փոխանցումների համար.

Correspondent bank:

Commerzbank, Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101 EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenian Fund

Դոլարային փոխանցումների համար.

Correspondent Bank:

JPM Chase Bank N.A., New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Ռուբլիով փոխանցումների համար.

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРЫ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/с 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Общеармянский фонд

Получатель

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

Paypal: info@armeniafund.org

Միակ պաշտոնական դրամահավաքը վստահված է «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին:

Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանն ակտիվ հրետակոծություն է սկսել: Հրետակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով առաջին զոհերը եղել են Մարտունու շրջանում՝ մեկ կին և մեկ երեխա, ընդհանուր առմամբ զոհվել է 4 քաղաքացի՝ 2 երեխա, 1 կին և 1 տղամարդ: Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են նաև Հայաստանի Հանրապետության զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչի արդյունքում Վարդենիսի շրջանում սպանվել է 1 քաղաքացիական անձ: Հայկական կողմն ունի 84 զոհ շուրջ 120 վիրավոր՝ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով։ Հակառակորդը հրետակոծել է նաև դպրոցներ՝ ներառյալ Ստեփանակերտում։

Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում հայտարարվել է ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք։

Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունների արդյունքում, ճշտված տեղեկություններով, ադրբեջանական կողմն ունի ավելի քան 400 մարդկային կորուստ: Հակառակորդը կորցրել է 50 անօդաչու թռչող սարք, 6 ուղղաթիռ, 85 միավոր զրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ, 82 միավոր ավտոտրանսպորտային միջոցներ:

Լիլիթ Դեմուրյան