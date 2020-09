Всеармянский фонд “Айастан” собрал для Арцаха более $3.1 млн

Всеармянский фонд “Айастан” в рамках кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” собрал более 3,1 млн долларов США.

Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта фонда.

Для желающих сделать вклад на счет Всеармянского фонду “Айастан” открыты банковские счета.

Для переводов в драмах использовать следующий счет 103003248152

Общеармянский фонд

Для переводов в евро применять нижеприведенные банковские данные:

EUR

Correspondent bank: Commerzbank , Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenia Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

Для переводов в долларах США применять нижеприведенные банковские данные:

USD

Correspondent Bank: JPM Chase Bank N.A, New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

Для переводов в рублях применять нижеуказанные банковские данные:

RUB

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/С 30101810800000000362 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/С 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Получатель:

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

PayPal: [email protected]

Единственный официальный сбор средств доверен Всеармянскому фонду “Айастан”

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.

В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.

Лилит Демурян