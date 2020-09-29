Всеармянский фонд “Айастан” собрал для Арцаха более $3.1 млн
Всеармянский фонд “Айастан” в рамках кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха” собрал более 3,1 млн долларов США.
Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта фонда.
Для желающих сделать вклад на счет Всеармянского фонду “Айастан” открыты банковские счета.
Для переводов в драмах использовать следующий счет 103003248152
Общеармянский фонд
Для переводов в евро применять нижеприведенные банковские данные:
EUR
Correspondent bank: Commerzbank , Frankfurt
SWIFT code: COBADEFF
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101EUR
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code:CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003249150
All-Armenia Fund
Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign
Для переводов в долларах США применять нижеприведенные банковские данные:
USD
Correspondent Bank: JPM Chase Bank N.A, New York
SWIFT code: CHASUS33
Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782
Central Bank of the Republic of Armenia
SWIFT (BIC) code:CBRAAM22
Beneficiary: Acc. 103003241157
All-Armenian Fund
Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign
Для переводов в рублях применять нижеуказанные банковские данные:
RUB
Банк корреспондент:
Межгосударственный Банк, Москва
БИК 044525362
К/С 30101810800000000362 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Банк получателя
К/С 30111810400000000002
Центральный Банк Республики Армения
ИНН 9909106378
КПП 774487001
Получатель:
Счет: 103003248152
Общеармянский фонд
PayPal: [email protected]
Единственный официальный сбор средств доверен Всеармянскому фонду “Айастан”
Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. Всего погибло 4 мирных жителя - 2 ребенка, 1 женщина - 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удар по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения, в результате чего в районе Варденис был убит один мирный житель. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта.
В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 6 вертолетов, 50 БПЛА, 85 единиц бронетехники, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.
Лилит Демурян
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