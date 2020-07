Աշխարհահռչակ Շերը կոշտ արձագանքել է Մեծամորի ԱԷԿ-ը ոչնչացնելու մասին Ադրբեջանի սպառնալիքին

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայտնի հայազգի փոփ-երգչուհի Շերը (Շերլին Սարգսյան) «Թվիթեր»-ի իր էջում անդրադարձել է Մեծամորի ԱԷԿ-ի ոչնչացման մասին Ադրբեջանի սպառնալիքին։

«Նրանք սպանել էին հայերին, մինչև իմ այնտեղ գնալը: Մենք փակում ենք մեր աչքերը․․․ նրանք նավթ ունեն»,-«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ գրել է Շերը։ Նա Հայաստան էր այցելել 1993թ. ապրիլի 28-ին:

THEY HAVE BEEN KILLING ARMENIANS SINCE BEFORE I WENT THERE. WE TURN A BLIND EYE … THEY HAVE OIL