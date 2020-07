Звезда мировой величины Шер жестко отреагировала на угрозу Азербайджана ударить по ААЭС

Поп-звезда мировой величины армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) жестко отреагировала на угрозу Азербайджана об ударе на ААЭС на своей странице в Twitter.

«Они убивали армян и до того, как я там побывала. А мы закрываем глаза… ведь у них есть нефть», - как передает Арменпресс, написала Шер.

Шер побывала в Армении 28 апреля 1998 года.

THEY HAVE BEEN KILLING ARMENIANS SINCE BEFORE I WENT THERE. WE TURN A BLIND EYE … THEY HAVE OIL