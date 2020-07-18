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Звезда мировой величины Шер жестко отреагировала на угрозу Азербайджана ударить по ААЭС

Звезда мировой величины Шер жестко отреагировала на угрозу Азербайджана ударить по ААЭС

Поп-звезда мировой  величины  армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) жестко отреагировала на  угрозу Азербайджана об ударе на ААЭС на своей  странице в Twitter.
  «Они убивали армян и до того, как  я  там побывала. А мы  закрываем глаза… ведь у них есть нефть», - как  передает Арменпресс, написала Шер.

Шер побывала в Армении 28 апреля 1998 года.


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