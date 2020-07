Մաշա Մնջոյանը «Ավստրալիայի ձայնը» նախագծում կատարել է Հյուսթոնի գործերից մեկը և անցել հաջորդ փուլ

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Հայաստանի ձայնը» մրցույթի հաղթող Մաշա Մնջոյանը, որն այժմ մասնակցում է «Ավստրալիայի ձայնը» նախագծին, հաղթանակ է տարել մրցույթի PlayOff փուլում:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` Մնջոյանը կատարել է Ուիթնի Հյուսթոնի I Have Nothing երգը: Մաշան այն սկսել է հայերենով՝ զարմացնելով բազմաթիվ ունկնդիրների:

Նույն երգը կատարել է մրցույթի մասնակիցներից Էլայզան, սակայն մարզիչը՝ Բոյ Ջորջը, նախապատվությունը տվել է Մաշային՝ նրան հնարավորություն ընձեռելով հանդես գալ մրցույթի հաջորդ փուլում:



Մաշա Մնջոյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր պաշտոնական էջում գրել է, որ հրաշալի էր մայրենի լեզվով երգել բազմամշակութային երկրում՝ Ավստրալիայում: Նա ընդգծել է, որ իր համար անմոռանալի փորձ էր հանրահայտ ստեղծագործությունը ներկայացնել Էլայզայի հետ: Մնջոյանը շնորհակալություն է հայտնել Բոյ Ջորջին իրեն սատարելու համար:

Մրցույթի նախորդ փուլերում Մաշան փայլուն է կատարել Սելին Դիոնի All By Myself և Արետա Ֆրանկլինի Respect ստեղծագործությունները:

Մաշա Մնջոյանը 2013 թվականին հաղթել է «Հայաստանի ձայնը» մրցույթում: Նա մասնակցել է նաև «Նոր ալիք» երգի միջազգային մրցույթին՝ անցնելով կիսաեզրափակիչ փուլ: