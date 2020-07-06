Маша Мнджоян в проекте “Голос Австралии” исполнила одну из песен Хьюстон и прошла в следующий тур

Победительница конкурса “Голос Армении” Маша Мнджоян, которая принимает участие в проекте “Голос Австралии”, одержала победу в плей-офф конкурса.

Как передает «Арменпресс», Мнджоян исполнила песню Уитни Хьюстон “I Have Nothing”. Маша начала ее на армянском языке, удивив многих слушателей.

Ту же песню исполнила и участница конкурса Элайза, однако тренер Бой Джордж отдал предпочтение Маше, предоставив ей возможность выступить в следующем туре конкурса.

Маша Мнджоян на своей официальной странице в Facebook написала, что в мультикультурной стране - Австралии она прекрасно спела на родном языке. Она подчеркнула, что для нее это был незабываемый опыт - представлять знаменитое произведение вместе с Элайзой. Маша поблагодарила Боя Джорджа за поддержку.

На предыдущих этапах конкурса Маша блестяще исполнила произведения Селин Дион “All By Myself” и Ареты Франклин “Respect”.

Маша Мнджоян в 2013 году стала победительницей конкурса “Голос Армении”. Она также участвовал в международном песенном конкурсе “Новая волна”, пройдя в полуфинал.