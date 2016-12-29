МИД Армении предпринимает шаги в связи с попыткой диверсионного проникновения азербайджанской стороны через границу Армении в Тавушской области. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Мы предпринимаем соответствующие шаги – исходя из создавшегося положения»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

На участке государственной границы юго-восточнее отрезка около села Чинари в области Тавуш рано утром 29-го декабря азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения. Вооруженные силы Армении вступили в бой с противником. ВС Армении нейтрализовали нападающие действия Азербайджана, противник был отброшен, понеся потери и имея раненых, в том числе, на участке наших боевых позиций. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, предупреждая поползновения противника. К сожалению, армянская сторона понесла потери. В боях за оборону государственной границы Армении пали старший лейтенант Шаварш Меликсетович Меликян, рядовые Эдгар Григорьевич Нараян и Эрик Гарикович Абовян.