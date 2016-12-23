Наш народ доказал, что его коллективная сила нерушима: oбращение Сержа Саргсяна по случаю праздников Нового Года и Святого Рождества
Заявление омбудсмена Арцаха: Hеобходимо, чтобы Азербайджанская сторона опубликовала конкретные обстоятельства "пыток"
На армянском опорном пункте обнаружено тело человека со смертельными огнестрельными ранениями, в азербайджанской военной форме
Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 40 раз, стреляла на линии соприкосновения около 1300 раз
ПрезидентПравительствоНСНазначение
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с краткосрочными и
долгосрочными предложениями по развитию отрасли ИТТК
23 Декабрь. 2016
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил энергетиков с профессиональным
праздником
23 Декабрь. 2016
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Для ускоренного роста необходимо принятие новых акцентов экономического развития:
президент Армении
22 Декабрь. 2016
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Постоянная комиссии НС Армении и Комитет Госдумы РФ считают недопустимым
эскалацию ситуации в зоне карабахского конфликта
22 Декабрь. 2016
Внешняя политикаВнутренняя политикаПартии
МИД Армении предпринимает шаги в связи с попыткой диверсионного проникновения азербайджанской стороны
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Возглавляемая Шармазановым делегация отправилась в Республику Арцах
27 Декабрь. 2016
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На пост генсека ОДКБ рассматривается несколько кандидатур
26 Декабрь. 2016
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Олланд подчеркнул свою личную ответственность в урегулировании карабахского
конфликта
24 Декабрь. 2016
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Министр ИД РА принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр»
24 Декабрь. 2016
Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян видит необходимость в улучшении деловой среды в Армении
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Правительство Армении предпринимает шаги по увеличению экспорта в страны ЕАЭС
28 Декабрь. 2016
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Красный Крест помогает жителям приграничного села Армении
28 Декабрь. 2016
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Валюта снова подорожала
27 Декабрь. 2016
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ЦБ Армении зарегистрировал устав союза юридических лиц «Бюро автостраховщиков
Армении»
27 Декабрь. 2016
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Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» награжден медалью 25-летия независимости Казахстана
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Омбудсмен Армении осудил попытку диверсионного проникновения азербайджанских ВС у
села Чинари
29 Декабрь. 2016
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По причине сильной метели закрыта дорога Берд-Чамбарак
28 Декабрь. 2016
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Министерство здравоохранения Армении напоминает о правилах приготовления
продуктов питания
28 Декабрь. 2016
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МЧС Армении развернуло опорные пункты для защиты людей от метели
28 Декабрь. 2016
ТурцияАзербайджанГрузияИран
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В 11 селах Диарбекир объявлен запрет выходить на улицы
28 Декабрь. 2016
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У "Грузинской мечты" теперь пять фракций в парламенте
27 Декабрь. 2016
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Число депутатов турецкого Меджлиса будет доведено до 600
27 Декабрь. 2016
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Шульц считает устранение визового режима с Турцией в ближайшее время невозможным
26 Декабрь. 2016
Ближний ВостокЕвропаСШАРоссия
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Минобороны РФ: версия о теракте не снимается, взрыва на борту Ту-154 не было
29 Декабрь. 2016
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Опубликовано видео исследования водолазами места падения Ту-154
28 Декабрь. 2016
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Второй самописец Ту-154 подняли со дна Черного моря
28 Декабрь. 2016
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Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени Фиделя Кастро
28 Декабрь. 2016
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Фото
ДиаспораИзвестные армянеАрцах
В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны
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Было созвано заключительное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания
НКР
29 Декабрь. 2016
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Президент НКР встретился с вице-спикером НС Армении Эдуардом Шармазановым
27 Декабрь. 2016
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Бизнесмена, захватившего заложников в "Ситибанке", проверят на вменяемость
27 Декабрь. 2016
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Бако Саакян принял президента компании «Гранд Холдинг» Микаэла Варданяна и
директора компании «Масис Тобако» Огaнеса Тадевосяна
23 Декабрь. 2016
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Ушел из жизни автор сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс
28 Декабрь. 2016
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Скончалась исполнительница роли принцессы Леи из "Звездных войн" Кэрри Фишер
28 Декабрь. 2016
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С помощью приложения ArmCulture AR можно увидеть трехмерные анимации Туманяна и
Спендиаряна
27 Декабрь. 2016
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Находки Кармир Блура вызвали огромный интерес в Эрмитаже
26 Декабрь. 2016
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Моуриньо высказался о своих отношениях с Мхитаряном
28 Декабрь. 2016
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Левон Аронян пока на 4-м месте в первенстве мира по быстрым шахматам
28 Декабрь. 2016
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Мария Геворкян стала третьей в турнире Шарджи
27 Декабрь. 2016
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Генрих Мхитарян питает большие надежды в связи с грядущим годом
26 Декабрь. 2016
КалейдоскопШоу Бизнес
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Хабаровские автомобилисты сделали «елку» из машин
29 Декабрь. 2016
-
Ролик проекта "Жить" в Новый год призывает россиян смотреть друг на друга, а не в
телефоны
28 Декабрь. 2016
-
Реакцию головного мозга на алкоголь показали на видео
28 Декабрь. 2016
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В Корее показали огромного человекоподобного робота
28 Декабрь. 2016
-
Обнародована особенность нового iPhone
28 Декабрь. 2016
-
Нужно создать условия, чтобы специалисты IT-сферы не покидали Армению
24 Декабрь. 2016
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Nintendo может начать выпуск до трех мобильных игр в год
24 Декабрь. 2016
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Тим Кук анонсировал новый компьютер Apple
20 Декабрь. 2016