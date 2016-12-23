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Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с послами Ирана и Туркмении перспективы трехсторонних соглашений

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ЦИК Армении опубликовала в преддверии парламентских выборов число национальных меньшинств

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Экономические   ФинансыЭкономикаТуризм

По итогам 2016 года Армения занимает второе место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию

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МЧС Армении призывает граждан соблюдать правила безопасности пользования бытовым газом

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Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана после известия о смерти экс-президента

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В окружении Клинтон заявили, что она больше не будет участвовать в выборах

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Гайк Аванесян: В Украине делается многое для сохранения армянского исторического наследия

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Культура   КнигиМузыкаКино

В Тегеране открылась армяно-иранская выставка современного искусства

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Левон Аронян примет участие в турнире в Вейк-ан-Зее

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Китай испытал самолет на водородном топливе

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Иновация   ITНаука

Показан снимок Земли и Луны с орбиты Марса

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