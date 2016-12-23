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Члены ГД РФ воздали дань уважения в Цицернакаберде

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МИД Армении предпринимает шаги в связи с попыткой диверсионного проникновения азербайджанской стороны

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Экономические   ФинансыЭкономикаТуризм

Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян видит необходимость в улучшении деловой среды в Армении

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Директор государственного информационного агентства «Арменпресс» награжден медалью 25-летия независимости Казахстана

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Грузия намерена продолжить "конструктивный и прагматичный" диалог с Россией

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AFP: сирийская оппозиция за рубежом объявила о поддержке соглашения о прекращении огня

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Директор государственного...
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Церемония награждения...
Церемония награждения...
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В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы военнослужащих Армии обороны

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Культура   КнигиМузыкаКино

Грузинская премия «Золотой пергамент» вручена агенству «Арменпресс»

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Международные СМИ пишут о том, что Мхитарян не попал в список лучших спортсменов Армении

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Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа

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Иновация   ITНаука

Китайцы собрали телефон для круглосуточных разговоров

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