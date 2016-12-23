Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани
В праздничные дни армянские вооруженные силы контролировали ситуацию ситуацию на линии соприкосновения НКР и Азербайджана
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с послами Ирана и Туркмении перспективы трехсторонних соглашений
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Члены ГД РФ воздали дань уважения в Цицернакаберде
23 Декабрь. 2016
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с краткосрочными и
долгосрочными предложениями по развитию отрасли ИТТК
23 Декабрь. 2016
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил энергетиков с профессиональным
праздником
23 Декабрь. 2016
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Для ускоренного роста необходимо принятие новых акцентов экономического развития:
президент Армении
22 Декабрь. 2016
Внешняя политикаВнутренняя политикаПартии
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Вооружение границы новой и современной техникой находится под постоянным
контролем Министерства обороны
9 Январь. 2017
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МИД Армении предпринимает шаги в связи с попыткой диверсионного проникновения
азербайджанской стороны
29 Декабрь. 2016
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Возглавляемая Шармазановым делегация отправилась в Республику Арцах
27 Декабрь. 2016
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На пост генсека ОДКБ рассматривается несколько кандидатур
26 Декабрь. 2016
По итогам 2016 года Армения занимает второе место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию
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Колебания в погоде в разных областях Армении не представляют опасности для сельского
хозяйства
9 Январь. 2017
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Международные цены на нефть падают
9 Январь. 2017
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Министр по экономическому развитию и инвестициям Армении Сурен Караян видит
необходимость в улучшении деловой среды в Армении
28 Декабрь. 2016
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Правительство Армении предпринимает шаги по увеличению экспорта в страны ЕАЭС
28 Декабрь. 2016
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В праздничные дни Служба спасателей зарегистрировала 158 случаев
9 Январь. 2017
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Для избавления от лишних килограммов после праздников диетолог советует уменьшить
порции еды
9 Январь. 2017
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В Ереване с 30-го декабря по 8-е января родились 575 младенцев
9 Январь. 2017
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В Ереване сгорел обувной магазин
9 Январь. 2017
ТурцияАзербайджанГрузияИран
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Председатель Меджлиса Турции был доставлен в отделение интенсивной терапии
9 Январь. 2017
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Президент Израиля с супругой прибыл в Грузию
9 Январь. 2017
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Грузия намерена продолжить "конструктивный и прагматичный" диалог с Россией
28 Декабрь. 2016
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В 11 селах Диарбекир объявлен запрет выходить на улицы
28 Декабрь. 2016
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Шестеро полицейских убиты в результате атаки на блокпост на севере Египта
9 Январь. 2017
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Обама рассказал о своем самом трудном решении на посту президента
9 Январь. 2017
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Глава МИД Британии Джонсон встретился с окружением Трампа
9 Январь. 2017
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Сирийские войска возобновили операцию против террористов под Дамаском
9 Январь. 2017
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ДиаспораИзвестные армянеАрцах
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В резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения группы
военнослужащих Армии обороны
29 Декабрь. 2016
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Было созвано заключительное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания
НКР
29 Декабрь. 2016
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Президент НКР встретился с вице-спикером НС Армении Эдуардом Шармазановым
27 Декабрь. 2016
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Бизнесмена, захватившего заложников в "Ситибанке", проверят на вменяемость
27 Декабрь. 2016
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Клайдерман привезет в Ереван французскую мелодию
9 Январь. 2017
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Стали известны лауреаты премии "Золотой глобус"
9 Январь. 2017
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Грузинская премия «Золотой пергамент» вручена агенству «Арменпресс»
29 Декабрь. 2016
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Ушел из жизни автор сказки "Обитатели холмов" Ричард Адамс
28 Декабрь. 2016
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Артур Абрахам принял участие в благотворительной футбольной встрече
9 Январь. 2017
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В Ереване стартовал 7-й шахматный турнир памяти Андраника Маргаряна
9 Январь. 2017
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Карен Григорян победил в международном турнире Рокетас де Мар
9 Январь. 2017
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Артур Алексанян возглавляет рейтинговую таблицу
9 Январь. 2017
КалейдоскопШоу Бизнес
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СМИ: во Франции задержаны 16 человек по подозрению в причастности к ограблению
Кардашьян
9 Январь. 2017
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Китайцы сделали огромного петуха в виде Трампа
29 Декабрь. 2016
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Хабаровские автомобилисты сделали «елку» из машин
29 Декабрь. 2016
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Ролик проекта "Жить" в Новый год призывает россиян смотреть друг на друга, а не в
телефоны
28 Декабрь. 2016
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Китайцы собрали телефон для круглосуточных разговоров
28 Декабрь. 2016
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Обнародована особенность нового iPhone
28 Декабрь. 2016
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Нужно создать условия, чтобы специалисты IT-сферы не покидали Армению
24 Декабрь. 2016
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Nintendo может начать выпуск до трех мобильных игр в год
24 Декабрь. 2016