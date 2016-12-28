У международного признания Арцаха нет альтернативы: Шармазанов

Возглавляемая заместителем председателя НС РА Эдуардом Шармазановым делегация 28 декабря в Степанакерте приняла участие в торжественном заседании Национального собрания Арцаха, посвященном 25-летию выборов НС Арцаха. Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате заместителя председателя НС РА Эдуарда Шармазанова.

В ходе выступления вице-спикер НС РА отметил важность развития отношений между парламентами двух армянских государств, справедливое урегулирование Карабахского вопроса и единство всего армянства.

“Уважаемые братья и сестры, сегодня исторический день не только в жизни Республики Арцах, но и в жизни всего армянства. В этот день 25 лет назад народ Арцаха, избрав депутатов НС, совершил свой первый решительный шаг к строительству демократической, свободной и независимой республики. 25 лет назад в этот день народ Арцаха объявил миру о том, что является кузнецом своей судьбы, что житель Арцаха отныне сам будет решать свою судьбу, и право на суверенитет должно быть полностью реализовано. И сегодня, спустя 25 лет, мы можем отметить, что Арцах неуклонно идет по пути строительства демократической и независимой государственности, где парламентаризм имеет много традиций”, - заявил в своем выступлении Шармазанов.

Зампредседателя заверил, что он как заместитель председателя Национального собрания Армении сделает все возможное, чтобы Республика Арцах стала международно признанным субъектом. “Наши взгляды должны быть устремлены на справедливое и проармянское решение Арцахского вопроса”, - заключил Шармазанов.