СНБ задержала сотрудников Министерства по вопросам труда и соцобеспечения

СНБ Армении, проведя оперативно-разведывательную работу, задержала сотрудников Министерства по вопросам труда и соцобеспечения – начальника управления медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении А.С. и начальника отдела ре-экспертизы того же управления А.П. по подозрению в получении взятки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

По предварительным данным, в управлении медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении сформировалась и действует в течение длительного времени коррупционная схема, по которой сотрудники управления медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении вымогали и получали взятки, которые затем передавали “наверх”, начальству.

В частности, ряд членов территориальных подразделений управления медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении, будучи облачены прерогативами проведения соответствующих экспертиз, за определение полагающейся по закону инвалидности вымогали и получали взятки у граждан в размере 20-40 тысяч драмов. После чего, образовавшиеся путем незаконных махинаций деньги собирались в одном месте и распределялись между членами комиссий, часть же периодически передавалась начальнику управления медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении.

Во время обыска в кабинете начальника управления медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении были обнаружены полученные за этот день от председателей территориальных комиссий суммы – в размере накопленных за некоторое время 2.547.000 драмов и 600 долларов, основная часть денег была в конвертах.

Выяснилось, что в указанной коррупционной цепочке принимали участие, как минимум, 9 областных и 2 ереванских председателей территориальных комиссий медико-социальной экспертизы Министерства по вопросам труда и соцобеспечения Армении, а также начальник отдела ре-экспертизы того же управления.

По поводу явного преступления было возбуждено уголовно дело по ст. 311 УК Армении.

Расследование продолжается. Предпринимаются меры по выявлению предполагаемых других участников коррупционной схемы и соответствующей оценки их преступной деятельности.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.