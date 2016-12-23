Президент РФ Владимир Путин считает преждевременным говорить о возможности его участия в президентских выборах 2018 года.

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Президент РФ допускает возможность досрочных выборов в России, но не считает необходимым такой шаг.

"Возможно, но не целесообразно", - сказал российский лидер.

Отвечая на вопрос журналиста Wall Street Journal о том, возможны ли досрочные выборы, Путин шутливо уточнил: "В какой стране?", намекая на неоднозначную реакцию американского общества на итоги президентской гонки в США.





