Хажакян подтвердил решение не слагать своих полномочий в Совете старейшин

Руководитель фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана Давид Хажакян во время 4-го заседания 3-й сессии вновь подтвердил решение не слагать своих полномочий в Совете старейшин.

Как передает Арменпресс, Хажакян отметил, что он не отозван и продолжит свою работу в качестве члена Совета старейшин.

“Мои коллеги из фракции “Луйс” и я провели обсуждение в публичном формате. Хочу попросить прощения у моих коллег за те формулировки, которые могли бы стать причиной разногласий”, - отметил Хажакян и добавил, что спокойное проведение заседаний Совета старейшин зависит также и от мэра Еревана Айка Марутяна.

17 декабря Марукян сообщил, что партия “Просвещенная Армения” обсуждает вопрос отзыва своего единственного члена в Совете старейшин Еревана Давида Хажакяна и целесообразности продолжения его деятельности в Совете старейшин.

Совет правления партии “Просвещенная Армения” 23 декабря решил продолжить свое участие в Совете старейшин Еревана в лице своего единственного члена Давида Хажакяна.