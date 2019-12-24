Россия планирует увеличить потенциал 102-й военной базы

В уходящем году одним из ключевых направлений в отношениях Армении и России была безопасность. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами посол РФ в Армении Сергей Копыркин отметил, что 2019 год ознаменовался укреплением безопасности обеих стран.

“В текущем году был предпринят ряд шагов по повышению боеготовности дислоцированной в Гюмри 102-ой военной базы. У нас есть план удвоить боевой потенциал военной базы без увеличения ее численности”, - сказал посол.

Сергей Копыркин сообщил, что планируется провести значительную работу по развитию инфраструктур военной базы. Он отметил, что будут привлечены и подрядчики из Армении.

В 2019 году успешно развивались отношения Армении и России и в военно-технической сфере.