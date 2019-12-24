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Председатель студенческого совета ЕГУ Давид Апоян подвергнут приводу в полицию

Председатель студенческого совета ЕГУ Давид Апоян подвергнут приводу в полицию

Председатель студенческого совета Ереванского государственного университета Давид Апоян доставлен в полицию. Его задержали в университете. Об этом свидетельствует видеоматериал, опубликованный директором Центра по работе со студентами Ваагном Варагяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, Апоян был подвергнут приводу в рамках возбужденного уголовного дела.

По словам Варагяна, задержание Апояна связано со стрельбой, произошедшей 20 декабря во дворе корпуса факультета правоведения университета.




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