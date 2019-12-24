Наступающий год будет для Гюмри годом закладки улиц и годом туризма

2020 год станет для Гюмри годом закладки улиц и годом туризма, так же, как и 2019 год. В прошлом году Гюмри принял рекордное количество туристов, были проведены мероприятия государственного значения. Все это отметил мэр Гюмри Самвел Баласанян на итоговой пресс-конференции, подводя итоги года. В Гюмри на лицах всех людей появились улыбки, и я, как мэр, очень рад этому. Конечно, в вопросе перемены настроения гюмрийцев очень важно отношение правительства, премьер-министра, проведение здесь различных празднеств – Дня независимости, вечера Тиграна Мансуряна. Наш отдел культуры в этом году проделал очень хорошую работу”, - отметил Самвел Баласанян.

В плане строительства улиц год был результативным. Наиболее важной программой развития была программа по обеспечению внешнего освещения, выполненная на кредитные средства ЕБРР. Стоимость реализованной программы составляет около 7 млн евро, на которые было отремонтировано 12 км дорог. Значимой была и программа Всемирного банка на сумму 2 млн долларов. Было отремонтировано около 3 км улиц в историческом центре города. Часть была реализована ЕБРР в 2018 году, а в 2019 году были отремонтированы и улицы - от улицы Шираза до площади Вардананц. В наступающем году в стройплощадки превратится уже больше улиц. Для этой цели Гюмри будет выделено 9,4 млрд драмов, мы отремонтируем более 30 улиц и одну площадь. Внешнее освещение города будет модернизировано полностью, скоро будет объявлен тендер. Будут отремонтированы светофоры, опорные столбы, если суммы будет достаточно, освещение появится и во дворах домов”.

Из 24 детских садов Гюмри 3 обитают в домиках. В 2020 году детям хочется подарить каменные постройки. В настоящее время мэр ведет переговоры с благотворительным фондом “АРДА” о строительстве нового детского сада в квартале Муш.

В 2020 году будут отремонтированы и спортшколы Гюмри, будет построен спорткомплекс им. Артура Алексаняна. В этом году мэр был доволен работой тренеров Гюмри. “Мы завоевали 61 медаль мира и Европы, 23 - золотые медали. На турнирах в Армении получили более 200 медалей. Их работа и успехи беспрецедентны”, - сказал мэр Гюмри. “Год был удачным и в плане инвестиций. Гюмри сдвинулся с мертвой точки. Инвесторы попросили разрешения на строительство около 80 строений, у нас уже есть 30 - 40 строительных завершений, есть гостевые дома, и кафе, магазины. Наконец стало понятно, что Гюмри не село, не поселок, а город, второй город страны. Гюмри - исторический, культурный и спортивный город. Приезжают туристы, у нас даже нет карт для передвижения по городу. Сейчас я поручил составить карту, чтобы туристы самостоятельно, без кого-либо могли ориентироваться в городе. Другой боледзненный вопрос Гюмри - отсутствие нормального транспорта. Проблема будет урегулирована в ближайшее время", - завершил Самвел Баласанян.

Арменуи Мхоян