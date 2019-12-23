В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

Уровень воды в Венеции в понедельник утром поднялся на 144 см выше нормы. Как передает Арменпресс, об этом сообщают итальянские СМИ.

В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам. В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. В связи с наводнением в городе ввели режим ЧП. Жертвами стихийного бедствия стали два человека.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте.