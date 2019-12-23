Президент РФ Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На торжественной церемонии в Тамани глава государства дал команду к отправлению, и первый поезд в Крым отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, и прибудет на полуостров в 09:25 в среду, 25 декабря. Таким образом, в пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.