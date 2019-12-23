Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
На торжественной церемонии в Тамани глава государства дал команду к отправлению, и первый поезд в Крым отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Состав отправился в 14:00 в понедельник, 23 декабря, и прибудет на полуостров в 09:25 в среду, 25 декабря. Таким образом, в пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут.
Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.