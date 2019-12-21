Армянская армия должна быть одной из самых интеллектуальных — Пашинян поставил перед ВС новую за

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поставил перед вооруженными силами новую задачу — Армянская армия должна быть одной из самых интеллектуальных в мире.

Как передает Арменпресс, Пашинян заявил об этом 21 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию образования Военного университета имени Вазгена Саркисяна.

«Нам известны несколько аспектов военного дела - силовой аспект, психологический аспект. Но я хочу подчеркнуть, что на протяжении всей истории человечества военное дело было и остается одним из самых интеллектуальных, если не самым интеллектуальным. С самых ранних дней истории человечества и по сей день именно необходимость безопасность, именно военное дело является величайшим стимулом развития цивилизации.

На этом этапе, когда Вооруженные силы РА вступили в совершенно новую фазу развития вооружения и техники, развития боеспособности, интеллектуальная работа должна стать одной из важнейших отличительных особенностей развития наших Вооруженных сил. Когда мы говорим, что Армянские Вооруженные силы и Армянская армия должны быть боеспособны в соответствии с самыми высокими международными стандартами, мы имеем в виду прежде всего то, что Армянская армия должна быть боеспособной в интеллектуальном плане. Армянская армия должна быть одной из самых интеллектуальных в мире», - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что многие выпускники Военного университета имени Вазгена Саркисяна со славой и почетом служили в Вооруженных силах РА.

«Университет им. Вазгена Саргсяна был создан в то время, когда Армянская армия, находящаяся в стадии формирования, Армия Республики Армения, Армия обороны Арцаха, в то же время переживала триумф, удостоившись славы благодаря победе в Арцахской освободительной войне.

Этот университет, это учебное заведение основано на фундаменте славной победы армянского народа в освободительной борьбе. И это здание должно строиться и укрепляться как опора армянской государственности, безопасности армянского народа и твердо стоять на защите армянского народа, Республики Армения, Республики Арцах. Тысячи выпускников Военного университета славно служили в Вооруженных силах. на И именно на этой службе основана сегодняшняя мощная, боеспособная, уверенная в себе Армянская армия, Арцахская армия обороны», - сказал премьер-министр.