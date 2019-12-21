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Нарек Саркисян доставлен в Армению

Нарек Саркисян доставлен в Армению

В сопровождении сотрудников полиции Нарек Саркисян перевезен из Чехии в Армению.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил официальный сайт полиции РА.

«21 декабря в сопровождении сотрудников полиции Нарек Александрович Саркисян был перевезен из Чехии в Армению», - говорится в сообщении.

  26 июня 2018 года в Службе национальной безопасности РА было возбуждено уголовное дело по признакам  незаконного приобретения, продажи, хранения,   перевозки  и ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых или взрывных устройств, а также наркотиков, психотропных веществ и связанных с ними веществ - с целью изготовления либо   незаконной продажи.

6 июля Нарек Саркисян был объявлен  в розыск, а 24 июля - в международный розыск. Разные полицейские управления, а также Национальное бюро Интерпола в Республике Армения в сотрудничестве с правоохранительными органами и Интерполом в ряде европейских стран в результате  широкомасштабных оперативно-розыскных   действий 6 декабря нашли  в Праге объявленного в международный розыск  Нарека Александровича Саркисяна.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.




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