Нарек Саркисян доставлен в Армению

В сопровождении сотрудников полиции Нарек Саркисян перевезен из Чехии в Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный сайт полиции РА.

«21 декабря в сопровождении сотрудников полиции Нарек Александрович Саркисян был перевезен из Чехии в Армению», - говорится в сообщении.

26 июня 2018 года в Службе национальной безопасности РА было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения, продажи, хранения, перевозки и ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых или взрывных устройств, а также наркотиков, психотропных веществ и связанных с ними веществ - с целью изготовления либо незаконной продажи.

6 июля Нарек Саркисян был объявлен в розыск, а 24 июля - в международный розыск. Разные полицейские управления, а также Национальное бюро Интерпола в Республике Армения в сотрудничестве с правоохранительными органами и Интерполом в ряде европейских стран в результате широкомасштабных оперативно-розыскных действий 6 декабря нашли в Праге объявленного в международный розыск Нарека Александровича Саркисяна.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.