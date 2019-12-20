Согласно опросам международной ассоциации “GALLUP International Association”, 61,3% граждан Армении готовы в случае выборов проголосовать за блок партии “Мой шаг”. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил директор представительства международной ассоциации “GALLUP International Association” в Армении Арам Навасардян на пресс-конференции 20 декабря.

“Мы попросили граждан ответить, за какую партию они проголосовали бы, если бы завтра состоялись выборы в Национальное Собрание. 61,3% заявили, что проголосуют за блок «Мой шаг», 14,2% - за «Процветающую Армению», 3,9% - за «Просвещенную Армению»”, - сказал Навасардян.

Опрос был проведен с 9 ноября по 1 декабря. В опросе приняло участие 1517 респондентов.