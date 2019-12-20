Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал принять ответные меры, если Соединенные Штаты введут санкции против проекта "Турецкий поток". Соответствующее заявление он сделал журналистам в самолете, возвращаясь из поездки в Малайзию.

"Они [представители американских властей] говорили, что будут предприниматься шаги в связи с С-400 и F-35. Но это завершенные дела, сколько раз мы об этом говорили. Теперь они без стыда говорят, что введут санкции в связи с "Турецким потоком". Безусловно, на все подобные шаги мы также применим санкции", - приводит в пятницу слова Эрдогана телеканал NTV,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам президента, данный шаг со стороны США можно рассудить в качестве "открытого вмешательства в дела Турции".

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет 20 декабря военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября). План, в частности, предусматривает антироссийские санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".