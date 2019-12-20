В Араратской области реализуется 58 субвенциальных программ

В Араратской области Армении в 2019 году реализуется 58 субвенциальных программ. Большая часть программ к концу года будет завершена, часть будет перенесена на 2020 год. Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции сказал губернатор Гарик Саркисян.

“Уходящий год ознаменовался большим объемом строительных работ. В этом году у нас было 58 субвенциальных программ, мы представили 87 заявок, но по каким-то причинам часть была отклонена. В общей сложности они были выполнены в 43 общинах, в 24 из было проведено асфальтирование участка дороги в 10 км, в 7 общинах - строительство сети освещения, в 4 общинах - строительство и реконструкция водопроводов, в 5 общинах - строительство и реконструкция оросительной сети, в 3 общинах - газификация, в 7 общинах - капитальный ремонт детских садов, в 3 общинах - ремонт и строительство Домов культуры, в 2 общинах – были заложены сады, в 3 общинах – была приобретена техника и были построены зал для торжеств и спортивная площадка. Большая часть программ уже завершена, некоторые программы будут перенесены на 2020 год”, - сказал Саркисян.

Одна программа осталась невыполненной, так как со стороны заказчика - общины, договор был расторгнут в одностороннем порядке.

По словам губернатора, программ, требующих первоочередного решения в 2019 году было 22, и сметная сумма составила 413 млн драмов, были также и сбережения, часть которых была направлена на другие программы.