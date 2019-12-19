Парламент одобрил государственный бюджет Республики Арцах на 2020 год

19-го декабря состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, открывая заседание, председатель НС Ашот Гулян коснулся обсуждений проекта закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год", развернувшихся после предыдущего очередного заседания и отметил, что были соблюдены все установленные процедуры и графики.

После утверждения повесток сессии и заседания парламент возобновил рассмотрение проекта закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год".

Министр финансов Артур Арутюнян, представляя предложения депутатов по проекту на второй этап, отметил, что после прерывания обсуждения проекта на предыдущем пленарном заседании НС депутаты и отдельные фракции представили Правительству 34 предложения, 25 из которых – повторяющиеся. Предложения в суммарном объеме, не считая повторяющихся предложений, составили почти 600 млн драмов.

Представляя доработанный вариант государственного бюджета на 2020 год, министр финансов Артур Арутюнян выделил изменения на основе предложений депутатов в части расходов проекта:

Образование - программа "Государственное содействие спортшколам" увеличена на 1 млн 73,3 тыс драмов. С целью повышения уровня преподавания естественных наук в школах на 5 млн драмов увеличилась программа образовательных мероприятий.

Досуг, культура и религия - расходная программа "Государственное содействие музеям" увеличилась на 1 млн 17 тыс драмов.

Общественные услуги общего характера - добавлены две новые расходные программы: программа доработки и публикации атласа Республики Арцах в размере 15 млн и программа переименования географических названий в размере 3 млн драмов.

Не относимые к основным разделам расходы - расходная программа капитальных вложений увеличилась на 40 млн драмов.

По словам Артура Арутюняна, некоторые изменения в проекте были предприняты по инициативе Правительства.

Подводя итоги окончательных показателей, предлагаемых проектом государственного бюджета, министр финансов отметил, что доходы составят 120 млрд 949,4 млн драмов, расходы - 120 млрд 840,7 млн драмов, профицит - 108,7 млн драмов.

Свои позиции относительно проекта бюджета высказали фракции. В своих выступлениях руководители фракций "Возрождение" и "Движение-88" Айк Ханумян и Эдуард Агабекян представили обоснования для голосования против проекта. Фракции "Демократия", "Дашнакцутюн" и "Родина" дали положительное заключение относительно проекта бюджета и отметили, что будут голосовать в пользу проекта.

С заключительной речью по проекту выступил президент Республики Арцах Бако Саакян. Он поблагодарил парламент за конструктивные обсуждения и наблюдения. Бако Саакян отметил, что бюджет будущего года по своей сути реалистичен и обеспечит финансовую стабильность в стране, будет способствовать развитию экономики и повышению уровня благосостояния людей, а также имеет подчеркнутую социальную направленность. По словам Президента Республики, одной из главных целей развития экономики будет обеспечение высоких темпов роста.

"По итогам предварительных обсуждений государственного бюджета Республики Арцах на 2020 год письменные предложения фракций и депутатов Национального собрания были обсуждены и, несомненно, будут учтены в ходе дальнейшей деятельности Правительства",- отметил Бако Саакян, предложив парламенту принять проект закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год" как закон.

Прежде чем приступить к голосованию, парламент обсудил прилагаемый к проекту бюджета пакет законопроектов «О внесении изменений в закон "О минимальной месячной заработной плате"», «О внесении изменений и дополнений в закон "Об оплате лиц, занимающих государственные должности"» и «О внесении изменения в закон "О службе, обеспечивающей принудительное исполнение судебных актов"». Представляя пакет законопроектов, министр финансов Артур Арутюнян отметил, что предлагается повысить минимальную месячную заработную плату с 55 000 драмов до 68 000 драмов, одновременно повысив также минимальные размеры часовой тарифной ставки для сотрудников, оплачиваемых по сдельной и часовой формам оплаты.

Депутат Арпат Аванесян выступил с речью касательно проекта.

После получения положительного заключения головной комиссии - постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению парламент принял закон.

Далее на голосование был поставлен проект закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2020 год", который соотношением голосов 24 - "за" и 3- "против" был принят.

После перерыва парламент заслушал проект закона "Об утверждении устава спасательной службы", который на рассмотрение Национального собрания представил директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владик Хачатрян. По словам полномочного представителя Правительства, при принятии проекта будут урегулированы права и обязанности служащих структурных, территориальных и отдельных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, их взаимоотношения, ответственность, соблюдение внутреннего порядка и правил, служебная дисциплина, боевое дежурство и ряд других отношений, которые обеспечивают постоянную подготовку службы, обучение членов персонала, организованное исполнение их обязанностей во время смены и охрану здоровья служащих.

После получения положительного заключения головной комиссии-постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка закон был принят в первом чтении.

Продолжив, директор Государственной службы по чрезвычайным ситуация Владик Хачатрян представил на рассмотрение парламента пакет законопроектов «О внесении изменений и дополнений в закон "О государственном регулировании обеспечения технической безопасности"», «О внесении дополнений и изменения в закон "О местном самоуправлении"», «О внесении дополнения в закон "О торговле и услугах"» и «О внесении изменения и дополнений в закон "О местных пошлинах и платежах"».

По словам Владика Хачатряна, пакет законопроектов направлен на минимизацию числа пострадавших среди населения в результате перевозки, хранения, использования, продажи пиротехники и фейерверков, тем самым обеспечив безопасность населения.

После получения положительного заключения постоянной комиссии по вопросам обороны, безопасности и правопорядка парламент принял закон.

В заключительной части заседания с депутатскими заявлениями выступили Айк Ханумян и Артур Товмасян.

Подводя итоги заседания, председатель Национального собрания Ашот Гулян поблагодарил всех за результативную совместную работу и объявил о закрытии 10-ой сессии Национального собрания 6-го созыва.