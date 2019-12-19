Наша безопасность в сильных и надежных руках: Никол Пашинян принял участие в торжестве СНБ

В системе национальной безопасности Республики Армения изменения необходимо провести такими уравновешенными шагами, чтобы повысить ее эффективность. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в своем выступлении на торжественном заседании, посвященном Дню служащих органов национальной безопасности.

“Поздравляю всех нас, потому что действия, осуществляемые Службой национальной безопасности, касаются интересов каждого гражданина РА, его безопасности. Я неоднократно говорил, что внутреннюю, внешнюю безопасность считаю приоритетом из приоритетов. Одной из важных структур в этом деле является СНБ. Могу признать, что за прошедшие полтора года СНБ выполнила поставленную перед ней задачу”, - сказал премьер-министр РА. Никол Пашинян отметил, что много говорится о критике в адрес СНБ, однако огромная часть деятельности структуры на самом деле невидима для общества. Пользуясь случаем, Никол Пашинян поблагодарил сотрудников службы за проделанную ими работу.

“Армения находится в регионе, в котором сложная ситуация, она периодически обостряется, и у нас в связи с безопасностью, международной и региональной ситуацией будут длительные вызовы. Хочу подчеркнуть, что сегодня, по самым последним данным, Армения находится в списке безопасных стран мира. Представляете, страна, у которой две закрытые границы из четырех имеющихся, находится в этом списке. В большинстве случаев работа, ведущаяся в этом направлении, не бывает заметной. Сегодня я выражаю благодарность Вам и, другим структурам, обеспечивающим безопасность нашей страны”, - сказал он.

По словам Никола Пашиняна, это не означает, что Служба национальной безопасности или какая-либо другая служба работают безупречно, так никто не думает. Он подчеркнул, что ни в какой стране нет безупречно работающей службы. По словам премьер-министра, повышение качества государственных институтов нашей страны является важным приоритетом и необходимо в этом направлении последовательно двигаться вперед.

“В течение этого времени обсуждалось, насколько я, как премьер-министр, доверяю СНБ, той структуре, которая действовала в те времена, когда я был оппозиционным деятелем, а до этого был в статусе политзаключенного. Естественно, в разные времена правоохранительная система работает по разному, но я хочу сказать, что даже в те времена СНБ никогда не переходила красных линий. Как премьер-министр я доверяю СНБ, потому что в моем представлении СНБ не должна быть службой, укладывающейся в контекст деятельности какой-либо власти. СНБ в буквальном смысле должна быть службой при всех властях. Наша задача - уравновешенными шагами внести такие изменения в систему, чтобы она стала более эффективной”, - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что со временем Служба меньше усилий будет прилагать в борьбе с коррупцией, поскольку будут сформированы более эффективные центры. СНБ больше сконцентрируется на терроризме, соблюдении конституционного порядка и других проблемах.

“К сожалению, значительная часть нашего общества плохо представляет рамки деятельности СНБ. Подчеркну: разведка, контрразведка, пограничные войска, борьба с терроризмом, все это обычно остается вне представлений о деятельности Службы национальной безопасности. Крайне важно, чтобы мы последовательно создавали условия для более эффективной работы”, - добавил он.

Говоря о психологической нагрузке, которой подвергаются сотрудники СНБ и о том, насколько они защищены от этих последствий, будь то социальных или медицинских, премьер-министр РА отметил, что сотрудники СНБ должны иметь равноценные их службе гарантии социальной и психологической защищенности.

“Желаю, чтобы каждый год Вы отмечали этот праздник с высоким настроением, с уверенностью, что проблемы безопасности нашей страны решены на высшем уровне, что органы, занимающиеся вопросами безопасности, могут создать такие условия, чтобы никто не смог бы представлять существенную угрозу для Армении и Арцаха. Наша безопасность в крепких и надежных руках, она должна быть во благо армянского народа”, - добавил Никол Пашинян.