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Российский парламентарий считает военный баланс гарантией мирного урегулирования конфликта НК

Российский парламентарий считает военный баланс гарантией мирного урегулирования конфликта НК

По мнению председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константина Косачева, в любом конфликте ситуацию дестабилизирует дисбаланс. Во время пресс-конференции в Национальном Собрании Республики Армения 18 декабря Косачев сказал об этом в ответ на вопрос Арменпресс о продаже оружия Азербайджану государствами-членами ОДКБ Россией и Белоруссией.

«В любом конфликте, не только в нагорно-карабахском, ситуацию дестабилизирует дисбаланс. Когда у одной из сторон возникает реальная возможность или иллюзия того, что она может одержать победу. По нашему мнению, баланс в регионе является одним из существенных условий сохранения данного конфликта в невоенном, небоевом состоянии»,- сказал Косачев.

Он добавил, что сотрудничество РФ с Арменией и Азербайджаном в военно-технической сфере ведется на разных условиях. «Армения является партнером и союзником России по ОДКБ. С Азербайджаном у нас таких отношений не существует. Поэтому различные условия поставок», - отметил Косачев.

Однако, по его словам, отказ от продажи оружия Азербайджану может привести к нежелательным последствиям

«Это появление других поставщиков вооружения для Азербайджана. В таком случае начинается конкуренция. Мы знаем, как военные, которые представляют различные системы вооружения, всегда хотят показать кто сильнее - это всегда повышает опасность. Во-вторых, в результате может нарушиться баланс военного потенциала, который сегодня существует», - сказал Косачев.




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