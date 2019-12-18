Российский парламентарий считает военный баланс гарантией мирного урегулирования конфликта НК

По мнению председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константина Косачева, в любом конфликте ситуацию дестабилизирует дисбаланс. Во время пресс-конференции в Национальном Собрании Республики Армения 18 декабря Косачев сказал об этом в ответ на вопрос Арменпресс о продаже оружия Азербайджану государствами-членами ОДКБ Россией и Белоруссией.

«В любом конфликте, не только в нагорно-карабахском, ситуацию дестабилизирует дисбаланс. Когда у одной из сторон возникает реальная возможность или иллюзия того, что она может одержать победу. По нашему мнению, баланс в регионе является одним из существенных условий сохранения данного конфликта в невоенном, небоевом состоянии»,- сказал Косачев.

Он добавил, что сотрудничество РФ с Арменией и Азербайджаном в военно-технической сфере ведется на разных условиях. «Армения является партнером и союзником России по ОДКБ. С Азербайджаном у нас таких отношений не существует. Поэтому различные условия поставок», - отметил Косачев.

Однако, по его словам, отказ от продажи оружия Азербайджану может привести к нежелательным последствиям

«Это появление других поставщиков вооружения для Азербайджана. В таком случае начинается конкуренция. Мы знаем, как военные, которые представляют различные системы вооружения, всегда хотят показать кто сильнее - это всегда повышает опасность. Во-вторых, в результате может нарушиться баланс военного потенциала, который сегодня существует», - сказал Косачев.